Лыжники из Чехии отказались от совместного фото с российскими паралимпийцами

Чешские лыжники отказались от совместного фото на пьедестале почета со спортсменами из России в ходе церемонии вручения медалей на Паралимпиаде-2026. Как сообщает Матч-ТВ, свое решение они объяснили политическими мотивами.

Инцидент произошел после победы россиянки Анастасии Багиян в гонке с раздельным стартом на 10 километров. Занявшая второе место чешка Симона Бубеничкова решила не фотографироваться со спортсменами из РФ, а также не давать никаких комментариев российской прессе.

Днем ранее, после первой победы Багиян на Паралимпиаде, с ней также отказались фотографироваться немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауман. Более того, лыжники отвернулись и не сняли головные уборы во время гимна Российской Федерации, объяснив это протестом против допуска к соревнованиям россиян с национальной символикой.

В Международном паралимпийском комитете ответили на подобные вопиющие случаи проявления русофобии, заявив, что спортсмены не обязаны делать совместные снимки, а значит и никакого нарушения регламента соревнований не наблюдается.

Ранее сообщалось, что лыжница Анастасия Багиян завоевала для России четвертое золото на Паралимпийских играх в Италии. Всего лишь днем ранее она также заняла первое место в спринте классическим ходом.