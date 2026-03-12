Fars: жена Хаменеи выжила после удара США и Израиля по резиденции

Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде жива, сообщило агентство Fars. Ранее иранские СМИ распространили информацию о ее смерти.

«Сообщаем, что супруга погибшего мученической смертью верховного лидера жива. Первоначальные сообщения на этот счет были ошибочными», - следует из сообщения Fars.

Ранее ряд источников, включая Al Alam и Sabereen News, сообщили о кончине женщины от ранений, полученных при ударе по резиденции в Тегеране 28 февраля, когда погиб сам Али Хаменеи.

Государственные СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи 1 марта. В Иране объявил 40-дневный траур. Новым верховным лидером избрали Моджтабу Хаменеи, сына погибшего.