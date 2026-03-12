Мошенники стали обманывать россиян через поддельные кешбэк-сервисы

Мошенники начали активно использовать схемы с поддельными кешбэк-сервисами. Об этом рассказал RT киберэксперт Тимофей Воронин.

По его словам, сайты злоумышленников мимикрируют под известные сети и бренды, однако нужно внимательно вчитываться в их названия, поскольку зачастую в них кроются измененные символы.

«Во-вторых, слишком большие скидки или большой кешбэк чаще всего бывают мошенническими уловками. В-третьих, будьте крайне внимательны при переходе по ссылкам, особенно если необходимо указать данные карты», - предупредил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали применять против россиян тактику «обратного звонка». Она включает в себя рассылку СМС о взломе аккаунта на «Госуслугах» и указанием номера для обратной связи.