Мошенники стали обманывать россиян через поддельные кешбэк-сервисы

Злоумышленники заманивают потенциальных покупателей при помощи якобы огромных скидок.
Константин Денисов 12-03-2026 02:41
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Мошенники начали активно использовать схемы с поддельными кешбэк-сервисами. Об этом рассказал RT киберэксперт Тимофей Воронин.

По его словам, сайты злоумышленников мимикрируют под известные сети и бренды, однако нужно внимательно вчитываться в их названия, поскольку зачастую в них кроются измененные символы.

«Во-вторых, слишком большие скидки или большой кешбэк чаще всего бывают мошенническими уловками. В-третьих, будьте крайне внимательны при переходе по ссылкам, особенно если необходимо указать данные карты», - предупредил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали применять против россиян тактику «обратного звонка». Она включает в себя рассылку СМС о взломе аккаунта на «Госуслугах» и указанием номера для обратной связи.

#Мошенники #программа кешбэка
