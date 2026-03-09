Мошенники стали применять против россиян тактику «обратного звонка»

Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему, основанную на так называемых «обратных звонках». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».

Как объясняют специалисты, алгоритм действий злоумышленников крайне прост - сначала потенциальным жертвам массово рассылаются смс-сообщения, в которых говорится, что аккаунт гражданина на «Госуслугах» был взломан. В сообщении содержится номер телефона, который якобы является «горячей линией» для восстановления доступа к учетной записи.

«Мошенники массово переключаются на тактику "обратного звонка". Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», - объяснили в «Мошеловке».

Новую схему мошенникам пришлось разработать в связи с введением новых защитных механизмов, усложняющих доступ посторонних к личным данным россиян. Теперь злоумышленникам приходится «давить» на доверчивость и тревожность граждан, чтобы те сами вышли с ними на контакт, облегчив аферистам работу.

Ранее россиянок предупредили о всплеске мошенничества в преддверии Международного женского дня. Злоумышленники пользуются праздничным ажиотажем и под видом доставки цветов или конфет выманивают у своих жертв личные данные для взлома учетных записей.