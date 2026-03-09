МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники стали применять против россиян тактику «обратного звонка»

Доверчивых граждан убеждают самостоятельно звонить на незнакомые номера.
Тимур Юсупов 09-03-2026 16:19
© Фото: Владимир Астапкин, РИА Новости

Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему, основанную на так называемых «обратных звонках». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».

Как объясняют специалисты, алгоритм действий злоумышленников крайне прост - сначала потенциальным жертвам массово рассылаются смс-сообщения, в которых говорится, что аккаунт гражданина на «Госуслугах» был взломан. В сообщении содержится номер телефона, который якобы является «горячей линией» для восстановления доступа к учетной записи.

«Мошенники массово переключаются на тактику "обратного звонка". Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», - объяснили в «Мошеловке».

Новую схему мошенникам пришлось разработать в связи с введением новых защитных механизмов, усложняющих доступ посторонних к личным данным россиян. Теперь злоумышленникам приходится «давить» на доверчивость и тревожность граждан, чтобы те сами вышли с ними на контакт, облегчив аферистам работу.

Ранее россиянок предупредили о всплеске мошенничества в преддверии Международного женского дня. Злоумышленники пользуются праздничным ажиотажем и под видом доставки цветов или конфет выманивают у своих жертв личные данные для взлома учетных записей.

#Россия #в стране и мире #кибербезопасность #Мошенники #мошенничество #госуслуги #Телефоны #звонки #злоумышленники #мошеловка #мошеннические схемы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 