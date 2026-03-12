МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дальше только хуже: жители Бейрута боятся более сильных ударов со стороны Израиля

Израиль с помощью массированных ударов пытается вынудить власти страны разобраться с «Хесболлой».
Тимур Юсупов 12-03-2026 21:31
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ходе тяжелой ночи в Бейруте, ударами беспилотников были атакованы машины, в которых ночевали люди, бежавшие от израильских бомбардировок. Погибло 8 человек, 31 получили ранения. Корреспондент РИА Новостей Михаил Алаеддин с места событий рассказал «Звезде» о непростой обстановке в Ливанской столице.

На сегодняшний день, на набережной города расположились десятки палаток с людьми, которые остаются без возможности снять квартиры или найти себе место в центрах временного размещения. Градус напряженности вокруг Ливана с каждым днем только растет.

«Вчера движение "Хезболла" объявило о начале новых операций против Израиля. В направлении городов противника было выпущено больше 100 ракет. В то же время, практически сразу после этого израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге и на востоке страны. Массированным атакам подверглись кварталы южного пригорода Бейрута. Всего было нанесено около 10 ударов. Несколько жилых многоэтажных домов были полностью уничтожены», - объясняет Алаеддин.

Согласно имеющимся данным, сейчас в городе, да и в стране в целом распространены опасения, что следующий этап эскалации конфликта может затронуть гражданскую инфраструктуру. Усугубляется все неоднократными призывами Израильских политиков нанести удары по критической инфраструктуре Ливана, с целью заставить правительство начать интенсивный процесс по разоружению движения «Хезболла».

Сами же власти, несмотря на принятое 2 марта этого года решение о разоружении шиитской организации, понимают, что агрессивные действия по ограничению военной деятельности «Хезболлы» могут привести к эскалации напряженности уже внутри самого Ливана, что рискует вылиться в военные столкновения, а этого не хотят ни власти страны, ни, соответственно, руководство движения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование из-за возможного использования Израилем фосфорных боеприпасов в ходе ударов по Ливану. По словам представителя организации в республике Абдинасира Абубакара, местные жители атакованного региона рискуют получить поражения химикатами.

