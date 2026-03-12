МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран в преддверии дня солидарности с Палестиной пообещал уничтожение Израиля

Согласно заявлению, победа над «Еврейским государством» уже близка.
Россина Бодрова Тимур Юсупов 12-03-2026 20:12
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Армия Ирана предрекла скорое уничтожение Израиля. Данное заявление было приурочено к преддверию дня Аль-Кудс - праздника солидарности с палестинским народом в его борьбе за независимость и победу над «Еврейским государством».

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», - говорится в сообщении иранских вооруженных сил.

День Аль-Кудса был учрежден аятоллой Рухоллой Хомейни в 1979 году, после произошедшей в стране Исламской революции. Памятная дата является своего рода противовесом израильскому Дню Иерусалима, который отмечается евреями с мая 1968 года - первой годовщины победы Израиля в шестидневной войне.

Ранее Иран пригрозил блэкаутом всему Ближнему Востоку в случае, если энергетическая инфраструктура страны будет атакована. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, под покровом тьмы им будет проще «устроить охоту на американских военных».

#в стране и мире #Израиль #Иран #евреи #арабо-израильский конфликт #Антисемитизм #война на ближнем востоке
