Иран в преддверии дня солидарности с Палестиной пообещал уничтожение Израиля

Армия Ирана предрекла скорое уничтожение Израиля. Данное заявление было приурочено к преддверию дня Аль-Кудс - праздника солидарности с палестинским народом в его борьбе за независимость и победу над «Еврейским государством».

«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», - говорится в сообщении иранских вооруженных сил.

День Аль-Кудса был учрежден аятоллой Рухоллой Хомейни в 1979 году, после произошедшей в стране Исламской революции. Памятная дата является своего рода противовесом израильскому Дню Иерусалима, который отмечается евреями с мая 1968 года - первой годовщины победы Израиля в шестидневной войне.

Ранее Иран пригрозил блэкаутом всему Ближнему Востоку в случае, если энергетическая инфраструктура страны будет атакована. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, под покровом тьмы им будет проще «устроить охоту на американских военных».