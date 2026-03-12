Иран пригрозил блэкаутом всему Ближнему Востоку при ударах по его энергообъектам

Власти Ирана грозятся устроить блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США решат атаковать энергообъекты страны. Об этом в своем официальном аккаунте в соцсети Х заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

По словам политика, последствия возможной атаки на объекты электрогенерации Тегерана будут настолько разрушительными, что, вероятнее всего, затронут весь регион.

«Если он это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет», - пообещал Лариджани.

Политический деятель также съязвил, что тьма, которая наступит в результате блэкаута, создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

Ранее сообщалось, что в Белом доме недовольны излишним масштабом израильских ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По информации западных СМИ, в Вашингтоне считают, что их союзники развернули слишком бурную деятельность на Ближнем Востоке.