Ксения Шойгу представила медаль десятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу представила официальную медаль и футболку десятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Видео с символами юбилейного старта она опубликовала в своих социальных сетях.

В ролике медаль и футболка «посещают» города, которые в разные годы получали титул Беговой столицы России. Среди них - Казань (2017, 2018), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020, 2022), Санкт-Петербург (2021, 2025), Липецк (2023) и Магадан (2024).

«Юбилейный "ЗаБег.РФ" - это в первую очередь десятый забег с вами, с нашими участниками. Спасибо каждому, кто выходил на старт все эти годы, бежал в дождь и солнце, а иногда и в снег, а главное - поддерживал других участников, бегущих рядом, и вдохновлял нас. В дизайне медали и футболки мы хотели передать именно эту энергию - чистую, яркую и запоминающуюся» , - сказала Шойгу.

Она добавила, что для одних участников медаль с римской цифрой X станет результатом долгих тренировок, для других - первым крупным спортивным достижением, а для кого-то - очередной наградой в личной коллекции. Ожидается, что десятый «ЗаБег.РФ» станет самым масштабным за всю историю проекта. По данным организаторов, на дистанции по всей стране - от Камчатки до Калининграда - выйдут более 220 тысяч участников.

Юбилейная футболка выполнена в оранжево-красной цветовой гамме, которая символизирует энергию и драйв бегунов. Медаль имеет золотистый оттенок и лаконичный дизайн - на ее лицевой стороне размещены логотипы «ЗаБег.РФ» и международного старта One Run.

Полумарафон проходит при поддержке Министерства спорта России и стартует 23 мая одновременно во всех регионах страны. Участникам предложат четыре дистанции: один километр, пять километров, 10 километров и 21,1 километра. Принять участие в забеге могут все желающие старше шести лет.