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Ксения Шойгу: еще ряд стран хочет провести российский полумарафон «ЗаБег»

Сергей Лебедев
20:01 29.11.2023
В этом году полумарафон прошел в Китае, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии и Армении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Несколько стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии уже заявили о желании проводить российский полумарафон «ЗаБег». Об этом рассказала руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу в ходе сессии по развитию массового спорта на выставке-форуме «Россия».

«В этом году у нас появились запросы от нескольких стран Латинской Америки, арабских стран и, опять же, в Азии у нас есть коллеги, которые хотели бы присоединиться к "ЗаБегу"», - отметила Ксения Шойгу.

В 2023 году полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» (за рубежом он называется OneRun) прошел в Китае, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии и Армении. В нем приняли участие 160 тысяч человек.

«Мы достигаем основной цели – объединять вне зависимости от политической повестки, выстраивать хорошие правильные взаимоотношения с разными странами через спорт», - отметила Ксения Шойгу.

Напомним, на выставке-форуме «Россия» Ксения Шойгу передала в бессрочное хранение павильону ВДНХ «Космос» побывавший на МКС флаг полумарафона «ЗаБег.РФ». 

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