Жительница Брянской области погибла из-за удара беспилотника ВСУ

В Брянской области мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся информации, удар вражеского беспилотника пришелся по транспортному средству, в котором находилась женщина. Губернатор выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

«В результате варварских атак ВСУ погибла мирная жительница. Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», - написал чиновник в своем официальном Telegram-канале.

Ранее в Брянской области боевики ВСУ атаковали дронами-камикадзе фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших и жертв в результате атаки удалось избежать.