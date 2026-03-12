МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минэнерго США: Штаты не намерены снимать санкции с российской нефти

Такое заявление сделал министр энергетики Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти.
Вероника Левшина 12-03-2026 17:43
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Министр энергетики США Крис Райт сообщил в интервью CNN, что снятие санкций с Индии не повлечет за собой послабление санкции для России. Это лишь прагматичное решение, чтобы пережить несколько недель напряженного энергоснабжения.

«Россия не получает послабления санкций. Вся эта нефть — это нефть, уже находящаяся в танкерах <...>. Вся эта нефть в конечном итоге будет выгружена в Китае», - заявил Крис Райт.

Минэнерго США уточнил, что их решение ускорит поток нефти на индийский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, ранее Вашингтон рассматривал послабление санкций для РФ, чтобы сдержать рост цен на нефть марки Brent. Ранее сообщалось о том, что стоимость одного барреля составляет $103,3.

#Россия #сша #нефть #санкции #в стране и в мире
