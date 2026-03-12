МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: Россия направит в Иран гуманитарную помощь

Населению страны не хватает медикаментов из-за разрушения больниц.
Тимур Юсупов 12-03-2026 16:09
© Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

Россия направит в Иран гуманитарную помощь. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По словам спикера, из-за начала боевых действий Исламская Республика столкнулась с масштабными разрушениями больниц и станций скорой помощи. В связи с этим власти страны обратились за помощью ко множеству дружественных государств, включая Россию, с просьбой помочь обеспечить население Ирана необходимыми медикаментами.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим количеством раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже дал соответствующие распоряжения, благодаря чему доставка гуманитарного груза иранскому народу будет организована в самое ближайшее время.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, несмотря на приверженность его страны к миру, она все равно будет требовать от США и Израиля репараций за масштабные разрушения, вызванные военной агрессией в адрес Тегерана.

