Пезешкиан: Иран будет продолжать требовать от США и Израиля репараций

По словам президента исламской республики, на подобные мысли его натолкнули переговоры с лидерами России и Пакистана.
Тимур Юсупов 11-03-2026 22:57
© Фото: Кристина Кормильцина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что несмотря на приверженность его страны к миру, она все равно будет требовать от США и Израиля репараций и твердых гарантий. Об этом политик рассказал на своей странице в социальной сети Х.

По словам Пазешкиана, на подобные мысли его натолкнули переговоры с лидерами России и Пакистана.

«Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем», - считает президент.

Ранее сообщалось, что Тегеран выдвинул несколько условий для возобновления переговоров с США по ядерной сделке. Среди них значатся компенсации нанесенного ущерба и гарантии реализации полного ядерного топливного цикла.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #репарации #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #Масуд Пезешкиан
