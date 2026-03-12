МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Выступающая в категории спортсменов с поражением части руки Ворончихина стала второй по сумме двух попыток с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды.
Игнат Далакян 12-03-2026 15:53
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России еще одну медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка завоевала серебро в гигантском слаломе.

Спортсменка, выступающая в категории атлетов с поражением части руки, стала второй по сумме двух попыток с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды. Она уступила 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Орше. Третье место заняла горнолыжница из Франции Орели Ришар с отставанием в 4,62 секунды.

Теперь у Варвары полный комплект наград на Паралимпиаде: золото в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.

Напомним, Ворончихина принесла сборной России первое серебро на Паралимпиаде в Италии. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.

#Спорт #серебро #горнолыжница #горнолыжный спорт #варвара ворончихина
