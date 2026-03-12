МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один человек погиб и два пострадали из-за атаки дрона ВСУ по Краснодарскому краю

Губернатор региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
Тимур Юсупов 12-03-2026 15:03
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки украинского дрона по сельскохозяйственному предприятию на территории Краснодарского края. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Согласно имеющейся информации, удар был нанесен по станице Новоминской Каневского района. Вследствие попадания вражеского БПЛА были повреждены офисные строения и производственные цеха предприятия, в которых находились цистерны с патокой.

Сообщается, что на месте происшествия начался пожар, который удалось быстро ликвидировать. Двое сотрудников фабрики, получившие ранения, были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Родным и близким погибшего губернатор Краснодарского края принес свои искренние соболезнования. Им будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали и один погиб при атаке украинских дронов на город Васильевка Запорожской области. Значительные разрушения получили многоквартирные дома, расположенные по улице 40 лет Победы.

#в стране и мире #Краснодарский край #погибшие #вениамин кондратьев #удар ВСУ #атака всу #БПЛА ВСУ #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 