Один человек погиб и два пострадали из-за атаки дрона ВСУ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки украинского дрона по сельскохозяйственному предприятию на территории Краснодарского края. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Согласно имеющейся информации, удар был нанесен по станице Новоминской Каневского района. Вследствие попадания вражеского БПЛА были повреждены офисные строения и производственные цеха предприятия, в которых находились цистерны с патокой.

Сообщается, что на месте происшествия начался пожар, который удалось быстро ликвидировать. Двое сотрудников фабрики, получившие ранения, были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Родным и близким погибшего губернатор Краснодарского края принес свои искренние соболезнования. Им будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали и один погиб при атаке украинских дронов на город Васильевка Запорожской области. Значительные разрушения получили многоквартирные дома, расположенные по улице 40 лет Победы.