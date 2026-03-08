МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При атаке дронов ВСУ на Васильевку пострадало 8 человек, один погиб

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что держит на личном контроле вопрос оказания помощи пострадавшим.
Сергей Дьячкин 08-03-2026 12:46
© Фото: Telegram/BalitskyEV © Видео: Telegram/BalitskyEV

8 человек пострадало и один погиб при атаке украинских дронов на город Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Есть один погибший - женщина 1960 года рождения скончалась на месте от полученных травм», - говорится в публикации.

Губернатор добавил, что многоквартирные дома в городе, расположенные по улице «40 лет Победы», получили значительные разрушения. На месте работают оперативные службы.

Балицкий добавил, что администрация Васильевского муниципального округа находится на прямой связи с жителями. В домах, получивших повреждения, работает комиссия по оценке ущерба. Вопрос оказания помощи жителям, пострадавшим от обстрела, губернатор Запорожской области держит на личном контроле.

