Косачев объяснил, почему Россия не наложила вето на резолюцию по Ирану

Накануне прошло заседание Совета Безопасности ООН, на котором Бахрейн внес проект с осуждением действий Ирана, где США и Израиль упомянуты не были. Как сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, Россия и Китай воздержались от голосования. Отказ от голосования он объяснил тем, что Россия стремится сохранить дружеские отношения со странами Персидского залива.

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран», - заявил Косачев в своем блоге.

По мнению сенатора, ответственность за конфликт несут два государства, которые пытаются сменить в Иране власть, несмотря на желания граждан.

Косачев сообщил, что сначала Россия внесла проект по урегулированию конфликта, где не упоминалась ни одна из сторон, но США наложили вето.