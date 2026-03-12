МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Косачев объяснил, почему Россия не наложила вето на резолюцию по Ирану

По словам сенатора, Россия отказалась наложить вето, чтобы сохранить дружеские отношения со странами Персидского залива.
Вероника Левшина 12-03-2026 14:21
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Накануне прошло заседание Совета Безопасности ООН, на котором Бахрейн внес проект с осуждением действий Ирана, где США и Израиль упомянуты не были. Как сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, Россия и Китай воздержались от голосования. Отказ от голосования он объяснил тем, что Россия стремится сохранить дружеские отношения со странами Персидского залива.

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран», - заявил Косачев в своем блоге.

По мнению сенатора, ответственность за конфликт несут два государства, которые пытаются сменить в Иране власть, несмотря на желания граждан.

Косачев сообщил, что сначала Россия внесла проект по урегулированию конфликта, где не упоминалась ни одна из сторон, но США наложили вето.

#Россия #ООН #Иран #Бахрейн #отказ #в стране и в мире #вето
