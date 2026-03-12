Адвокат: позиция обвинения полностью удовлетворена приговором террористам «Крокуса»

Позиция обвинения полностью удовлетворена вынесенным пожизненным приговором террористам «Крокуса». Об этом рассказала «Звезде» адвокат одной из потерпевших Елена Астафьева.

«Позиция обвинения, которая была заявлена, полностью удовлетворена. В части гражданских исков также почти полностью удовлетворили. Мы предъявляли исковое заявление о компенсации морального вреда за погибшую маму в размере пяти миллионов рублей», - сказала Астафьева.

Она добавила, что обвиняемые слушали решение суда «сдержанно и молча».

Ранее исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам. Также каждому назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

Кроме того, такое же наказание получили 11 пособников исполнителей террористического акта. Известно, что сообщники перевозили оружие, продали машину и снимали квартиру.