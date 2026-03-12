МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Адвокат: позиция обвинения полностью удовлетворена приговором террористам «Крокуса»

По словам адвоката потерпевшей по делу о теракте в «Крокусе», гражданские иски также почти полностью удовлетворены.
Игнат Далакян 12-03-2026 14:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Позиция обвинения полностью удовлетворена вынесенным пожизненным приговором террористам «Крокуса». Об этом рассказала «Звезде» адвокат одной из потерпевших Елена Астафьева.

«Позиция обвинения, которая была заявлена, полностью удовлетворена. В части гражданских исков также почти полностью удовлетворили. Мы предъявляли исковое заявление о компенсации морального вреда за погибшую маму в размере пяти миллионов рублей», - сказала Астафьева.

Она добавила, что обвиняемые слушали решение суда «сдержанно и молча».

Ранее исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам. Также каждому назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

Кроме того, такое же наказание получили 11 пособников исполнителей террористического акта. Известно, что сообщники перевозили оружие, продали машину и снимали квартиру.

#террористы #адвокат #суд #наш эксклюзив #крокус
