Российская туристка сняла момент падения ракеты в Дубае

Российская туристка сняла момент падения иранской ракеты в Дубае. Инцидент произошел в районе Palm Jumeirah. На видео, предоставленном женщиной телеканалу «Звезда», также слышен взрыв.

Информации о пострадавших пока нет. Также известно об иранском дроне, который влетел в жилой комплекс.

Кроме того, стало известно о том, что отели столицы ОАЭ начали выселять российских туристов, у которых завершился срок брони. Они не могут покинуть страну в связи с отсутствием авиасообщения и неработающими аэропортами.

Продлевают проживание только тем гражданам РФ, которые смогли подтвердить свою финансовую состоятельность. У тех туристов, кто проживал по путевке, есть поддержка со стороны туроператоров. Те, кто прибыл в страну самостоятельно, остались со сложностями один на один.

Накануне четыре человека пострадали при ракетном ударе в Дубае возле отеля.