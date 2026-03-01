МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская туристка сняла момент падения ракеты в Дубае

Информация о пострадавших пока отсутствует.
Константин Денисов 01-03-2026 18:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская туристка сняла момент падения иранской ракеты в Дубае. Инцидент произошел в районе Palm Jumeirah. На видео, предоставленном женщиной телеканалу «Звезда», также слышен взрыв.

Информации о пострадавших пока нет. Также известно об иранском дроне, который влетел в жилой комплекс.

Кроме того, стало известно о том, что отели столицы ОАЭ начали выселять российских туристов, у которых завершился срок брони. Они не могут покинуть страну в связи с отсутствием авиасообщения и неработающими аэропортами.

Продлевают проживание только тем гражданам РФ, которые смогли подтвердить свою финансовую состоятельность. У тех туристов, кто проживал по путевке, есть поддержка со стороны туроператоров. Те, кто прибыл в страну самостоятельно, остались со сложностями один на один.

Накануне четыре человека пострадали при ракетном ударе в Дубае возле отеля.

#Иран #Туристы #наш эксклюзив #дубай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 