Страны Европы предложили денежное вознаграждение киевскому режиму, если ему удастся затянуть конфликт максимум на два года. Об этом сообщила газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги"», - говорится в материале.

По словам собеседника издания, под их влиянием Зеленский поручил руководству страны разработать план, согласно которому президентские выборы не будут проходить еще несколько лет. Кроме того, необходимо понять, как в таких условиях будет работать Рада.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выразил недовольство в связи с отказом Украины допустить экспертов блока к газопроводу «Дружба». Отмечается, что политика Киева с подрывом этих усилий рискует привести к лишению необходимого финансирования со стороны ЕС.