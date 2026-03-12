МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«УП»: Европа пообещала Зеленскому заплатить за затягивание конфликта

Оказавшийся под влиянием европейцев Зеленский поручил руководству страны разработать план, по которому еще несколько лет в стране не будет выборов.
Глеб Владовский 12-03-2026 13:31
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Страны Европы предложили денежное вознаграждение киевскому режиму, если ему удастся затянуть конфликт максимум на два года. Об этом сообщила газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги"», - говорится в материале.

По словам собеседника издания, под их влиянием Зеленский поручил руководству страны разработать план, согласно которому президентские выборы не будут проходить еще несколько лет. Кроме того, необходимо понять, как в таких условиях будет работать Рада.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выразил недовольство в связи с отказом Украины допустить экспертов блока к газопроводу «Дружба». Отмечается, что политика Киева с подрывом этих усилий рискует привести к лишению необходимого финансирования со стороны ЕС.

