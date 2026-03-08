Суточные потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Центр» превысили 340 человек. Об этом сообщило Министерство обороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по личному составу и технике нескольких соединений ВСУ. Под огневое воздействие попали три механизированные бригады, егерская и пехотная бригады, штурмовой полк, бригада морской пехоты, две бригады территориальной обороны и бригада Нацгвардии Украины.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Новогригоровка, Василевка, Шевченко и Белицкое в Донецкой Народной Республике, а также возле Гавриловки и Федоровского в Днепропетровской области. По информации Минобороны, помимо живой силы, в зоне ответственности группировки противник за сутки лишился трех бронетранспортеров, включая M113, двух бронемашин, девяти автомобилей, а также САУ Krab. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.

В ведомстве также сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Поражены пункты временной дислокации противника в 149 районах. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 447 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Червоная Заря на территории Сумской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.