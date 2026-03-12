МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иранские беспилотники ударили по базам ВВС Израиля

Удары нанесены по аэродромам Пальмахим и Увда, а также по штаб-квартире израильской Службы общей безопасности (ШАБАК).
Вероника Левшина 12-03-2026 12:45
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

В четверг утром, 12 марта, Иран атаковал базы ВВС Израиля - Пальмахим и Увду, об этом сообщила армейская пресс-служба. На Пальмахиме находятся системы ПВО «Праща Давида» и БПЛА Hermes.

«В последние часы армия Исламской Республики Иран с помощью беспилотников атаковала диспетчерскую вышку, взлетно-посадочную полосу и ангары аэродромов Пальмахим и Увда израильского режима, а также штаб-квартиру ШАБАК», - процитировал ТАСС иранскую гостелерадиокомпанию.

Пресс-служба заявила, что на авиабазах находятся системы ПВО «Праща Давида» и БПЛА Hermes. На базе Увда также размещены американские истребители F-22.

Напомним, накануне сообщалось, что армия обороны Израиля атаковала иранскую школу в городе Хомейн. Также получили повреждения несколько домов вокруг школы. Информации о пострадавших и раненых нет.

