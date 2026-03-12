Минздрав: врачи борются за жизнь тяжелораненого при ударе по Брянску

Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь одного из раненых при ракетном ударе украинских боевиков по Брянску. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжелом состоянии», - приводит его слова Life.

Он также подчеркнул, что помощь раненым при ракетном ударе также оказывается в медучреждениях Брянска, Москвы и ведущих федеральных центрах Минздрава. По его словам, там остаются 29 пациентов, среди которых - один ребенок.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Москвы из Брянска доставили девятерых пострадавших при ракетном ударе.