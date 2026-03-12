МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: врачи борются за жизнь тяжелораненого при ударе по Брянску

В медучреждениях Москвы и Брянска еще числятся 29 пациентов.
Глеб Владовский 12-03-2026 11:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь одного из раненых при ракетном ударе украинских боевиков по Брянску. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжелом состоянии», - приводит его слова Life.

Он также подчеркнул, что помощь раненым при ракетном ударе также оказывается в  медучреждениях Брянска, Москвы и ведущих федеральных центрах Минздрава. По его словам, там остаются 29 пациентов, среди которых - один ребенок.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Москвы из Брянска доставили девятерых пострадавших при ракетном ударе.

#в стране и мире #врачи #минздрав #ракетный удар #Брянск #пациент #медики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 