Минздрав: девятеро пострадавших при атаке на Брянск доставлены в Москву

В медучреждения Москвы из Брянска доставили девятерых пострадавших при ракетном ударе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Дорогу они (пациенты. - Прим. ред.) перенесли удовлетворительно. В пути их сопровождали врачи службы медицины катастроф», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что общее число проходящих стационарное лечение пациентов составляет 29. Среди них - один ребенок. Врачи оценили состояние 11 пострадавших как тяжелое.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что боевики ВСУ выпустили семь ракет Storm Shadow в сторону Брянска.