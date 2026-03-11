МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минздрав: девятеро пострадавших при атаке на Брянск доставлены в Москву

Всего на стационарном лечении находятся 29 пострадавших при ракетном ударе ВСУ.
Глеб Владовский 11-03-2026 12:04
© Фото: Минздрав России

В медучреждения Москвы из Брянска доставили девятерых пострадавших при ракетном ударе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Дорогу они (пациенты. - Прим. ред.) перенесли удовлетворительно. В пути их сопровождали врачи службы медицины катастроф», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что общее число проходящих стационарное лечение пациентов составляет 29. Среди них - один ребенок. Врачи оценили состояние 11 пострадавших как тяжелое.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что боевики ВСУ выпустили семь ракет Storm Shadow в сторону Брянска.

