Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Наболотный рассказал, что оказался в украинской армии после принудительной мобилизации, несмотря на тяжелые заболевания. Минобороны России опубликовало видео с его показаниями.

По словам Наболотного, сотрудники территориального центра комплектования задержали его на улице и силой увезли, не объясняя причин и не спрашивая согласия. Он утверждает, что пытался сообщить о наличии у него ВИЧ и гепатита, а также показывал медицинские документы, однако, по его словам, бумаги были разорваны, а оформление службы прошло без его участия. Военные билеты у мобилизованных забрали.

«ВЛК я вообще не подписывал. Они уже были пройдены. Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они бумагу порвали», - рассказал пленный.

Наболотный также сообщил, что условия в его подразделении были тяжелыми - не хватало снабжения, солдатам не выдавали еду, и они регулярно оставались голодными. В завершение он подчеркнул, что не хотел участвовать в боевых действиях и большинство людей в его окружении стремятся к миру.

Другой пленный, Владимир Лобанов, ранее рассказал, что его также мобилизовали принудительно, несмотря на проблемы со здоровьем, включая заболевание спины и гепатит С. По его утверждению, в документах было указано, что он не подлежит службе, однако эти сведения проигнорировали.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.