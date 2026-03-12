МИД Ирана: США развязали войну ради ресурсов

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что война на Ближнем Востоке выбор Вашингтона, а не Тегерана. Дипломат считает, что Соединенные Штаты развязали конфликт ради получения энергоресурсов.

Иран вынужден давать отпор, поскольку защищает свой народ, свою идентичность и цивилизацию, подчеркнул он.

«США используют все эти военные базы, используют свои флоты в Персидском и Оманском заливах и в других местах для атак на Иран», - сказал дипломат в интервью RT.

По его словам, этот конфликт направлен не только против Тегерана, но и против всего региона.

Эсмаил Багаи добавил, что Штаты наносят удары не только по военным объектам - они атакуют мирных жителей, школы, больницы, исторические достопримечательности. Он также отметил, что Ормузский пролив стал небезопасным для судоходства из-за войны, которую развязали США и Израиль.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Израиль могут послать спецназ в Иран для захвата запасов урана.