МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный суд огласит приговор по делу о теракте в «Крокусе»

На скамье подсудимых будут находиться 19 фигурантов уголовного дела, которое насчитывает 427 томов.
Глеб Владовский 12-03-2026 09:42
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд огласит в четверг, 12 марта, приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Оглашение пройдет в публичном режиме в 11.00 мск.

Отмечается, что уголовное дело насчитывает 427 томов. На скамье подсудимых - 19 фигурантов дела, четверо из которых - непосредственные исполнители теракта. Некоторые подсудимые, чтобы избежать наказания, просятся в зону СВО.

Ранее ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса сообщил, что исполнители теракта сами не принимали решения о нападении на «Крокус Сити Холл». По его словам, террористы направились в здание сразу после команды куратора.

Вооруженное нападение произошло 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо вооруженных автоматами людей в камуфляже ворвались в здание. В результате атаки погибли около 150 человек, более 500 получили ранения, что сделало этот теракт одним из крупнейших в современной России.

#в стране и мире #Теракт #суд #Приговор #крокус сити
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 