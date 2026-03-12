Военный суд огласит приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд огласит в четверг, 12 марта, приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Оглашение пройдет в публичном режиме в 11.00 мск.

Отмечается, что уголовное дело насчитывает 427 томов. На скамье подсудимых - 19 фигурантов дела, четверо из которых - непосредственные исполнители теракта. Некоторые подсудимые, чтобы избежать наказания, просятся в зону СВО.

Ранее ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса сообщил, что исполнители теракта сами не принимали решения о нападении на «Крокус Сити Холл». По его словам, террористы направились в здание сразу после команды куратора.

Вооруженное нападение произошло 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо вооруженных автоматами людей в камуфляже ворвались в здание. В результате атаки погибли около 150 человек, более 500 получили ранения, что сделало этот теракт одним из крупнейших в современной России.