Эксперт: быстро восполнить запас ракет для систем ПВО на Ближнем Востоке невозможно

По словам Леонкова, Штаты будут, вероятно, изымать ракеты у Южной Кореи и стран Европы и передавать их Израилю.
Глеб Владовский 12-03-2026 11:10
© Фото: U.S. Marines, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Быстрое восполнение запаса ракет для систем ПВО Patriot, которые отражают иранские дроны на Ближнем Востоке, невозможно. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» военный эксперт Алексей Леонков.

«Даже если военная промышленность США попытается работать стахановскими методами, все равно быстро восстановить то количество ракет, которое было потрачено для отражения ударов иранских беспилотников и баллистических ракет, вряд ли удастся», - подчеркнул собеседник телеканала.

По его словам, раньше Вашингтон закупал около 250 ракет, в том числе для Patriot. На этот год запланировано приобрести 236 снарядов.

Леонков также допустил, что США будут изымать ракеты для ПВО у Южной Кореи и стран Европы. И никто препятствовать им не будет.

«Они, скорее всего, пойдут для Израиля. Потому что он сейчас прилагает титанические усилия, чтобы как-то снизить результативность иранских ракет и беспилотников... То, что творится в ближневосточных странах, это общий кризис, который затрагивает и Израиль, и американские базы в регионе», - допустил эксперт.

В то же время собеседник телеканала отметил, что происходящее на Ближнем Востоке повлияет и на Украину, которая стремится привлечь внимание к себе, требуя поставки ракет в обмен на отправку специалистов, которые якобы знают, как бороться с «Шахедами».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» рассказал, что вероятными причинами ракетного удара по школе для девочек в Иране являются халатность американских генералов и старые карты.

#пво #сша #Ближний Восток #наш эксклюзив #ПВО Patriot #запас ракет
