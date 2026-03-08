«Герани» уничтожили позицию РСЗО HIMARS в Харьковской области

Ударные дроны «Герань-2» уничтожили огневую позицию РСЗО HIMARS. Расчеты войск беспилотных систем нанесли удар в Харьковской области. Минобороны показало видео этой атаки.

Реактивную систему залпового огня нашли в районе населенного пункта Каменная Яруга. Операторы беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» нанесли ударили по ней двумя дронами. В результате уничтожена одна пусковая установка РСЗО, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения.

Ранее Минобороны показало уничтожение склада ВСУ, где хранились беспилотные летательные аппараты. Удар был нанесен российскими ударными дронами «Герань». Видеоматериалы с места событий показывают характерные красноватые вспышки взрывов и полное разрушение объекта. Склад находился в Сумской области, в районе населенного пункта Усок.