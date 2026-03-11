ФСБ задержала готовившего атаки дронами по российским военным самолетам

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подготовке атак дронов по российским военным самолетам. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Житель Владимирской области посредством мессенджера... инициативно установил контакт с агентом СБУ и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники ВС Российской Федерации... Фигурант извлек указанные материалы (для изготовления взрывчатки и дроны. - Прим. ред.) из условленных мест и перевез к себе в квартиру», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что подозреваемый по указанию СБУ должен был совершить теракты во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. В доме задержанного силовики обнаружили дроны и оборудование, которое он планировал использовать в диверсиях.

Возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе по статье «Госизмена». Подозреваемому грозит пожизненное тюремное заключение.