МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кадры боев у Новоскелеватого показали на видео от первого лица

Российские штурмовики сейчас наступают с востока - от Подгавриловки и Великомихайловки - и с юго-запада, атакуя Новосклеватое.
Андрей Вакула 10-03-2026 09:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Воины-дальневосточники прорывают оборону украинских боевиков. Чем ближе к Покровскому, тем больше враг пытается сдержать натиск российской армии. Но не получается.

Пока часть парней отвлекают на себя внимание, один из штурмовиков разбивает пулеметные точки из «бревна» - так называют огнемет.

На опубликованных бойцами 29-й армии кадрах в опорный пункт, где засел враг, заходят с нескольких сторон. Работают оперативно, пока боевики не пришли в себя.

«Выявили до восьми единиц противника. Соответственно, приняли решение двигаться двумя двойками. Наши БПЛАшники, так же как и мы, командиры, глаза и уши штурмовиков, мы все видим, что происходит на поле боя. Поэтому эмоционально кричим, советуем», - поделился заместитель командира батальона с позывным Крым.

Бой продолжался несколько часов. Бойцы ВС РФ закрепились и организовали коридор для прохода к Новоскелеватому. А четверых штурмовиков спустя несколько дней вывели с передовой. Рассказывают детали боя. К неприятелю подобрались утром в туман.

«Уже в штурм пошли, когда уже все разъяснялось. Ну и как бы чтобы видно все было. Мешали "птицы", очень сильно мешали. Но мы справились с этой боевой задачей. Важность этого опорного пункта - через него проходила дорога на населенный пункт», - рассказал стрелок с позывным Мэнни.

В дальнейшем это позволит группировке «Восток» освободить Новоскелеватое, выйти к Писанцам и Богодаровке. Затем через Черненково и Левадное получится взять неприятеля в Покровском в полукольцо. Наши расширяют так называемую буферную зону. Между российской армией и позициями ВСУ порой считаные метры.

«Мы перепутали опорники и зашли просто. Я другу говорю: "Ты выключал свет?" Он говорит: "Да, вроде выключал". Ну, на фонарике. Я говорю, что-то там свет горит. Ну все, мы заходим. Они вдвоем лежат просто на кроватях. Все, мы заходим с автоматами. Взяли опорный пункт, там находились "птичники"», - рассказал командир взвода с позывным Хитрый.

Штурмовики «Востока» наступают и в Запорожской области. Формирования киевского режима отодвигают дальше от города Гуляйполе. Сейчас неприятеля громят в Бойково, Зарнице, Любицком, Воздвижевке, Верхней Терсе и Гуляйпольском. Так, с севера продвигаются к Орехову - городу, где у ВСУ один из ключевых укрепрайонов.

Ранее Министерство обороны показало, как «Ураган» разнес укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области. Удар по целям наносили военнослужащие группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #штурмовики #наш эксклюзив #Новоскелеватое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 