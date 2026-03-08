Воины-дальневосточники прорывают оборону украинских боевиков. Чем ближе к Покровскому, тем больше враг пытается сдержать натиск российской армии. Но не получается.

Пока часть парней отвлекают на себя внимание, один из штурмовиков разбивает пулеметные точки из «бревна» - так называют огнемет.

На опубликованных бойцами 29-й армии кадрах в опорный пункт, где засел враг, заходят с нескольких сторон. Работают оперативно, пока боевики не пришли в себя.

«Выявили до восьми единиц противника. Соответственно, приняли решение двигаться двумя двойками. Наши БПЛАшники, так же как и мы, командиры, глаза и уши штурмовиков, мы все видим, что происходит на поле боя. Поэтому эмоционально кричим, советуем», - поделился заместитель командира батальона с позывным Крым.

Бой продолжался несколько часов. Бойцы ВС РФ закрепились и организовали коридор для прохода к Новоскелеватому. А четверых штурмовиков спустя несколько дней вывели с передовой. Рассказывают детали боя. К неприятелю подобрались утром в туман.

«Уже в штурм пошли, когда уже все разъяснялось. Ну и как бы чтобы видно все было. Мешали "птицы", очень сильно мешали. Но мы справились с этой боевой задачей. Важность этого опорного пункта - через него проходила дорога на населенный пункт», - рассказал стрелок с позывным Мэнни.

В дальнейшем это позволит группировке «Восток» освободить Новоскелеватое, выйти к Писанцам и Богодаровке. Затем через Черненково и Левадное получится взять неприятеля в Покровском в полукольцо. Наши расширяют так называемую буферную зону. Между российской армией и позициями ВСУ порой считаные метры.

«Мы перепутали опорники и зашли просто. Я другу говорю: "Ты выключал свет?" Он говорит: "Да, вроде выключал". Ну, на фонарике. Я говорю, что-то там свет горит. Ну все, мы заходим. Они вдвоем лежат просто на кроватях. Все, мы заходим с автоматами. Взяли опорный пункт, там находились "птичники"», - рассказал командир взвода с позывным Хитрый.

Штурмовики «Востока» наступают и в Запорожской области. Формирования киевского режима отодвигают дальше от города Гуляйполе. Сейчас неприятеля громят в Бойково, Зарнице, Любицком, Воздвижевке, Верхней Терсе и Гуляйпольском. Так, с севера продвигаются к Орехову - городу, где у ВСУ один из ключевых укрепрайонов.

Ранее Министерство обороны показало, как «Ураган» разнес укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области. Удар по целям наносили военнослужащие группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.