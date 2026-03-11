Минздрав: в Москву эвакуируют девять раненых при ударе по Брянску

Врачи эвакуируют в Москву девятерых пострадавших от ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«Бригады службы медицины катастроф... проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение (в медучреждения Москвы. - Прим. ред.)», - приводит его слова 360.ru.

По его словам, еще 20 раненых, среди которых - один ребенок, проходят лечение в больницах Брянска. Из них - трое находятся в тяжелом состоянии. У остальных степень тяжести оценивается как средняя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН донесет до секретариата информацию о последствиях ракетного удара украинских боевиков по Брянску.