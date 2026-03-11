МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: в Москву эвакуируют девять раненых при ударе по Брянску

Еще 20 пострадавших от обстрела проходят лечение в Брянске.
Глеб Владовский 11-03-2026 09:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Врачи эвакуируют в Москву девятерых пострадавших от ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«Бригады службы медицины катастроф... проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение (в медучреждения Москвы. - Прим. ред.)», - приводит его слова 360.ru.

По его словам, еще 20 раненых, среди которых - один ребенок, проходят лечение в больницах Брянска. Из них - трое находятся в тяжелом состоянии. У остальных степень тяжести оценивается как средняя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН донесет до секретариата информацию о последствиях ракетного удара украинских боевиков по Брянску.

#Москва #в стране и мире #минздрав #Брянск #эвакуация раненых
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 