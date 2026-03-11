Захарова: постпредство РФ донесет информацию до ООН об ударе по Брянску

Постпредство РФ при ООН донесет информацию до Секретариата организации о ракетном ударе киевского режима по Брянску. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ООНовцев», - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также подчеркнула, что Секретариат ООН не может не видеть последствия этой атаки со стороны киевского режима.

Напомним, 10 марта украинские боевики нанесли ракетный удар по Брянску. В результате шестеро погибли, еще 37 человек получили травмы различной степени тяжести.