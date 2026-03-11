Новобранцы ВМФ рассказали о преимуществах службы на «Северной верфи»

Завод «Северная верфь» - место, где наш Военно-морской флот постоянно пополняется и расширяется. Именно здесь новобранцы изучают военную науку и совмещают ее со строительством современных кораблей.

Дисциплина, четкая выправка и военно-морская форма - на судостроительном заводе это самые необычные работники. Матросы научно-производственной роты идут осваивать новую специальность.

Новобранец Захар Лагунин старательно зачищает металлические заготовки. Потом эти трубы установят в двигательный отсек боевого корабля. О такой работе новобранец мечтал с детства. Он окончил кораблестроительный колледж, затем - срочная служба. Она стала не препятствием, а, наоборот, трамплином для роста.

«Курс молодого бойца мы прошли летом, приняли присягу и сразу вышли на завод - теперь работаем 5/2. После срочки планирую поступать на вышку в "корабелку" и параллельно работать здесь - двигаться по карьерной лестнице. Гордость есть - такие флоты строим, такие корабли!» - рассказал военнослужащий.

Они живут в казарме, маршируют строем, ежедневно несут вахту и проходят боевую подготовку. Все это лишь в оставшееся время, после рабочей смены, которая длится стандартные восемь часов.

«У них нет перерыва после окончания учебного заведения и начала работы по профессии. То есть у них не теряются компетенции и приобретенные теоретические знания. Средний уровень заработной платы после трудоустройства в январе - от 130 и 150 и выше», - рассказала начальник отдела по подбору персонала и кадровому делопроизводству Ирина Янцова.

Сотрудничество предприятий и флота взаимовыгодно. Заводы получают квалифицированных специалистов, а взамен военнослужащие не теряют трудовой стаж. Алексей Тихов пришел после колледжа в научную роту специалистом второго разряда - ушел на дембель столяром третьего разряда. И это не предел - лучшие матросы за год службы могут аттестоваться на четвертый разряд. А это ощутимая прибавка к будущей зарплате.

В Военно-морском флоте такие же роты на северодвинском «Севмаше» и калининградском «Янтаре». Только на «Северную верфь» ежегодно приходят работать шесть десятков новобранцев. По статистике, каждый второй сварщик, токарь и фрезеровщик после завершения срочной службы остаются на заводе уже официально.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.