Шесть человек погибли и 37 пострадали в результате удара ВСУ по Брянску

Все раненые были доставлены в местную областную больницу.
Тимур Юсупов 10-03-2026 21:30
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Шестеро человек погибли и более 37 получили ранения в результате ракетного удара киевского режима по Брянску. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся информации, удар пришелся по Советскому району города - после атаки там было зафиксировано сильное задымление продуктами горения. Гражданам посоветовали ограничить нахождение на улице, а также закрыть окна в помещениях.

Глава Брянской области сообщил, что все пострадавшие были доставлены в местную областную больницу, где им уже оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб - они занимаются эвакуацией граждан, а также локализацией и ликвидацией последствий атаки.

Ранее поступили сообщения о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся около оживленной автомобильной дороги и жилых домов.

#Брянская область #раненые #Брянск #жертвы #погибшие #атака всу #удары всу #жертвы ВСУ
