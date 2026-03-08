Шесть человек погибли и 37 пострадали в результате удара ВСУ по Брянску

Шестеро человек погибли и более 37 получили ранения в результате ракетного удара киевского режима по Брянску. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся информации, удар пришелся по Советскому району города - после атаки там было зафиксировано сильное задымление продуктами горения. Гражданам посоветовали ограничить нахождение на улице, а также закрыть окна в помещениях.

Глава Брянской области сообщил, что все пострадавшие были доставлены в местную областную больницу, где им уже оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб - они занимаются эвакуацией граждан, а также локализацией и ликвидацией последствий атаки.

Ранее поступили сообщения о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся около оживленной автомобильной дороги и жилых домов.