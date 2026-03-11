МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жительницу Хабаровска приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

Осужденная срывала плакаты с призывами служить в ВС РФ.
Глеб Владовский 11-03-2026 08:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Хабаровске суд приговорил местную жительницу к 17 годам лишения свободы по статье «Госизмена». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Выступая против специальной военной операции, (осужденная. - Прим. ред.) сотрудничала с украинской разведкой. В обмен на выезд за границу она срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что часть сорванных плакатов женщина хранила в своей квартире. Кроме того, она нашла и передала Киеву данные о погибшем в зоне СВО российском военнослужащем.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Кургане задержали подростка по подозрению в государственной измене.

