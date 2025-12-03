МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кургане сотрудники ФСБ задержали подростка по подозрению в госизмене

Юный злоумышленник действовал по указанию украинских кураторов.
Константин Денисов 03-12-2025 18:10
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Сотрудники ФСБ в Кургане задержали подростка по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает RT.

Подозреваемый действовал по указанию украинских кураторов, состоявших в террористической организации. Они были связаны с СБУ.

Задержанный оставлял в общественных местах надписи с призывами вступить в эту организацию. Кроме того, он фотографировал машины участников СВО и поджигал различный транспорт.

Ранее сообщалось о задержании передававшего Киеву данные о подразделениях ВС РФ жителя Тамбовской области.

#в стране и мире #Украина #ФСБ #СБУ #Госизмена #курган
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 