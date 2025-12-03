В Кургане сотрудники ФСБ задержали подростка по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ в Кургане задержали подростка по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает RT.

Подозреваемый действовал по указанию украинских кураторов, состоявших в террористической организации. Они были связаны с СБУ.

Задержанный оставлял в общественных местах надписи с призывами вступить в эту организацию. Кроме того, он фотографировал машины участников СВО и поджигал различный транспорт.

Ранее сообщалось о задержании передававшего Киеву данные о подразделениях ВС РФ жителя Тамбовской области.