ВС РФ сбили ночью над регионами России 185 дронов боевиков

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 185 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Курской, Самарской и Саратовской областях. Также сообщается об уничтожении дронов над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 9 марта российские военнослужащие сбили 163 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.