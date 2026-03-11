Группировка «Север» наращивает темпы создания буферной зоны в Сумской области. Мотострелки 34-й гвардейской бригады подавляют сопротивление противника, работают вместе со штурмовиками на дистанции практически прямого огневого контакта - не более двух километров до врага.

Из-за близости к противнику расчеты АГС работают только с закрытой огневой позиции. В плане маскировки им даже труднее, чем штурмовикам. Думать нужно не только о своей безопасности, но и о сохранности орудия - его нужно донести на своих плечах, быстро оборудовать огневую точку и не раскрыть свое местоположение.

Траектория стрельбы навесом увеличивает расстояние, на котором расчет может поражать цель. Ювелирная точность не является приоритетом в работе гранатометчиков. Их задача - подавить противника и обеспечить свободу маневра своим.

Украинских боевиков часто приходится выбивать именно из обычных домов мирных граждан. Поэтому в перерывах между выполнением боевых задач бойцы отрабатывают навыки зачистки. Это считается самым непродолжительным и простым этапом. Эмоции отключаются, есть только задача - выдавить противника с конкретной точки. До конца сопротивляются чаще всего не обычные украинские солдаты, а иностранные наемники.

«Видимо, жить больше хотят обычные украинские солдаты, чем наемники. В основном они попадаются - грузин встречал, американца встречал», - рассказал гранатометчик с позывным Крымчик.

Активное участие в создании буферной зоны и освобождении населенных пунктов в Сумской области принимает 34-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки «Север». В целом нынешний период на этом направлении фронта сейчас можно назвать переходным - суровые морозы остались позади, впереди весеннее бездорожье, изменение ландшафта и фаза еще более активного наступления для российской армии.

Украинские ресурсы публично признают, что темпы продвижения группировки «Север» в Сумской области стремительно наращиваются. Пишут про катастрофическую для ВСУ ситуацию в районах освобожденных Грабовского, Поповки и Высокого. Украинское командование в очередной раз полностью провалило свой план по организации «контрнаступления», а приход весны и огромные потери в рядах украинских боевиков только еще больше приближают российскую армию к самим Сумам.