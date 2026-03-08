МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: дрон нанес удар по центру дипломатической поддержки США в Багдаде

Всего было запущено шесть беспилотников. Из них удалось сбить пять.
Глеб Владовский 11-03-2026 06:26
© Фото: Ameer Al-Mohammedawi, dpa, Globallookpress

В Багдаде американский дипломатический центр подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«БПЛА нанес удар по крупному дипломатическому объекту США в Ираке, предположительно, в качестве ответной меры со стороны протегеранских ополченцев за войну США и Израиля с Ираном», - говорится в материале.

Отмечается, что центр находился недалеко от иракских военных баз. В направлении комплекса выпустили шесть беспилотников, пять из которых удалось сбить. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру своих противников на Ближнем Востоке. Уточняется, что КСИР начал операции в том числе против центров связи и спутниковой инфраструктуры.

#в стране и мире #бпла #Ирак #Багдад #дипломатический центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 