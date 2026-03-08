WP: дрон нанес удар по центру дипломатической поддержки США в Багдаде

В Багдаде американский дипломатический центр подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«БПЛА нанес удар по крупному дипломатическому объекту США в Ираке, предположительно, в качестве ответной меры со стороны протегеранских ополченцев за войну США и Израиля с Ираном», - говорится в материале.

Отмечается, что центр находился недалеко от иракских военных баз. В направлении комплекса выпустили шесть беспилотников, пять из которых удалось сбить. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру своих противников на Ближнем Востоке. Уточняется, что КСИР начал операции в том числе против центров связи и спутниковой инфраструктуры.