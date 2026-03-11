КСИР объявил об ударах по технологической инфраструктуре на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру своих противников в регионе, сообщило иранское агентство Tasnim.

КСИР начал операции в том числе против центров связи и спутниковой инфраструктуры, следует из сообщения. Атаки направлены на ключевые элементы коммуникационной инфраструктуры.

Ранее в КСИР заявили об уничтожении спутникового коммуникационного центра в Тель-Авиве, который использовался для управления сетью истребителей сионистского режима.

«Центр был одним из главных коммуникационных узлов для авиабаз с истребителями, который подвергся удару, он уничтожен беспилотниками-камикадзе», - сообщили в пресс-службе КСИР.

Ранее стало известно, что первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Такие данные привела газета The New York Times.