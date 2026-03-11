МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
КСИР объявил об ударах по технологической инфраструктуре на Ближнем Востоке

Атаки нацелены в том числе на центры связи и спутниковую инфраструктуру.
Дима Иванов 11-03-2026 05:28
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру своих противников в регионе, сообщило иранское агентство Tasnim.

КСИР начал операции в том числе против центров связи и спутниковой инфраструктуры, следует из сообщения. Атаки направлены на ключевые элементы коммуникационной инфраструктуры.

Ранее в КСИР заявили об уничтожении спутникового коммуникационного центра в Тель-Авиве, который использовался для управления сетью истребителей сионистского режима.

«Центр был одним из главных коммуникационных узлов для авиабаз с истребителями, который подвергся удару, он уничтожен беспилотниками-камикадзе», - сообщили в пресс-службе КСИР.

Ранее стало известно, что первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Такие данные привела газета The New York Times.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран
