Дмитриев пошутил на английском о минировании Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил на английском языке по поводу сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. Он обыграл два значение английского mining - добывать и минировать.

Дмитриев обратил внимание на утверждения телеканала CNN о якобы начавшемся минировании пролива без предоставления доказательств. Он написал на английском: «And now „mining premium“ to the oil price».

«А теперь „надбавка за добычу “ к цене нефти», - означает послание Дмитриева в переводе.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану военными последствиями в случае обнаружения мин в Ормузском проливе.