Дмитриев пошутил на английском о минировании Ормузского пролива

Глава РФПИ использовал игру слов.
Дима Иванов 11-03-2026 05:51
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил на английском языке по поводу сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. Он обыграл два значение английского mining - добывать и минировать.

Дмитриев обратил внимание на утверждения телеканала CNN о якобы начавшемся минировании пролива без предоставления доказательств. Он написал на английском: «And now „mining premium“ to the oil price».

«А теперь „надбавка за добычу “ к цене нефти», - означает послание Дмитриева в переводе.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану военными последствиями в случае обнаружения мин в Ормузском проливе.

#в стране и мире #Иран #Ормузский пролив #Кирилл Дмитриев
