Российские бойцы научились «видеть глазами» дронов ВСУ

Группировка «Центр» создала уникальную систему подавления вражеских беспилотников.
11-03-2026 05:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчетов РЭБ, а также разведывательного подразделения совместно с операторами войск беспилотных систем 1441-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия ударным радиоуправляемым и оптоволоконным FPV-дронам, а также разведывательным беспилотным летательным аппаратам противника в Красноармейске (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«По поводу связи у нас проблем нет. Связь у нас налаженная, все свое. Военный интернет очень хороший, быстрый, скоростной. Ну а пока что у нас антенны свои тоже, настраиваемся. Со связью, в общем проблем нет. Все есть - на связи и с домом, и с командованием. Оборудование создано для перехвата видеосигнала вражеских дронов. То есть когда враг летит, мы перехватываем его картинку, именно FPV-дронов аналоговое видео. Перехватываем и начинаем, естественно, подавать ему помеху, то есть включать подавление. И этим самым, выводя пилота, вражеского пилота FPV, то есть отключаем картинку, он не видит, куда летит и не может управлять дроном без видимой цели и картинки вообще. Ну и таким образом он не справляется с управлением и начинает падать», - рассказал начальник расчёта противодействия БпЛА Артем Ильюшенко.

В ходе выполнения боевой работы военнослужащие уверенно контролируют все логистические маршруты перемещения ВСУ, просматривают и перехватывают «картинку» с дронов противника, а также оперативно определяют квадрат полета дрона. Выявленный дрон либо сбивают огнем из стрелкового оружия, либо отправляют FPV-перехватчики.

Особую роль в подавлении вражеских БПЛА играют множественные станции РЭБ, которые глушат сигнал операторам вражеских дронов, и бесконтрольной беспилотник падает, не долетая до позиций подразделений группировки.

Выполнение всех задач по противодействию дронам противника облегчает продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Добропольском направлении СВО.

Ранее сообщалось о том, что дроноводы нарушили логистику ВСУ, ударив по технике в глубоком тылу.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

