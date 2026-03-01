Американист: конституция США позволяет Трампу два месяца воевать с Ираном

Конституция США позволяет главе Белого дома Доанльду Траму два месяца воевать боевые действия в Иране. Об этом сообщил «Звезде» американист Малек Дудаков.

«Еще в эпоху Ричарда Никсона, в эпоху Вьетнамской войны, был принят так называемый акт о военных полномочиях, который позволяет американским президентам вести военные действия в течение двух месяцев за пределами Соединенных Штатов без одобрения Конгресса», - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что эта поправка стала универсальной для всех американских президентов, которые начинали воевать с теми или иными странами, включая Билла Клинтона и его действия в Югославии в 1999 году.

По словам Дудакова, примерно 70% населения США выступают против войны с Ираном и лишь 18% ее поддерживают, поэтому рейтинг Трампа просядет. Что касается внутреннего положения дел, то лидеру стран ничего не угрожает. Максимум, историю с Ираном могут использовать в своих целях демократы накануне выборов в ноябре 2026 года, однако реальный импичмент Трампу не грозит.

При этом Дудаков обратил внимание на то, что в администрации Трампа тоже далеко не все поддерживают его решения по Ирану. Открыто против боевых действий выступал вице-президент страны Джей Ди Вэнс, а Марко Рубио предпочел сохранить нейтралитет.

Ранее стало известно о том, что Рубио отменил запланированный на март визит в Израиль.