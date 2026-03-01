МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трое из пяти пропавших туристов найдены в Пермском крае

Двое из них погибли.
Константин Денисов 01-03-2026 14:59
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Три пропавших ранее туриста в горах Пермского края найдены. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России.

«В Пермском крае в ходе поисков обнаружены трое мужчин: один с сильным переохлаждением, двое, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.

Выжившего готовят к транспортировке в больницу. Параллельно продолжаются поиски еще двоих человек, которые ранее самостоятельно отправились за помощью.

Инцидент произошел 24 февраля. 20 числа группа прибыла в в деревню Золотанка. Оставив автомобили, туристы пересели на снегоходы, отправились к плато Кваркуш и перестали выходить на связь.

Помимо спасателей и полиции, в поисках были задействованы волонтеры. Ранее в МЧС выражали надежду на то, что попавшие могут ожидать помощи в таежной избе.

#в стране и мире #МЧС РФ #Пермский край #Туристы #снегоходы #горы
