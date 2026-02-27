RT: пропавшие в Пермском крае туристы могут ждать помощи в таежной избе

Правоохранители отрабатывают версию, что у пропавших в Пермском крае туристов сломались снегоходы, и они ждут помощи в таежной избе на пути к плато Кваркуш, сообщил телеканал RT.

Источник в силовых структурах отметил, что в хижине есть печка для обогрева и минимальный запас еды. Избу построили около десяти лет назад в память об уральском путешественнике, погибшем в аварии. Она часто служит укрытием для отдыхающих.

«Мобильной связи в доме нет, рации так далеко не берут», - пояснил собеседник RT.

Он добавил, что спасатели и силовики направляются к избе для проверки - если их там не будет, значит группа заблудилась. Разбиться на снегоходах в том районе сложно, рельеф не слишком крутой, подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что пять мужчин из Уфы прибыли 20 февраля в деревню Золотанка в Пермском крае. Они оставили машины и отправились на пяти снегоходах в маршрут около 100 км по тайге к плато Кваркуш. Группа планировала вернуться 24 февраля, но не вышла на связь. Поход не регистрировали в МЧС.

Спасатели, полиция и волонтеры ведут поиски четвертый день. В операции задействовали 31 человека, 16 единиц техники, беспилотники и вертолет. Температура в районе опускается до минус 15-20 градусов. Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы.