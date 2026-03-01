В аэропорту Дубая объявили эвакуацию из-за иранского дрона

В международном аэропорту Дубая объявили эвакуацию из-за иранского дрона. Кадры со спешно покидающими здание людьми появились в Сети.

На опубликованной видеозаписи видно, что одно из зданий воздушной гавани сильно задымлено, есть разрушения. Находящиеся в нем люди организованно покидают помещение. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что два крупных международных аэропорта Дубая полностью остановили работу на фоне конфликта Ирана с США и Израилем.