В аэропорту Дубая объявили эвакуацию из-за иранского дрона

Кадры из международного аэропорта появились в Сети.
Глеб Владовский 01-03-2026 00:18
© Фото: Markus Mainka, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

В международном аэропорту Дубая объявили эвакуацию из-за иранского дрона. Кадры со спешно покидающими здание людьми появились в Сети.

На опубликованной видеозаписи видно, что одно из зданий воздушной гавани сильно задымлено, есть разрушения. Находящиеся в нем люди организованно покидают помещение. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что два крупных международных аэропорта Дубая полностью остановили работу на фоне конфликта Ирана с США и Израилем.

#Аэропорт #дрон #Иран #эвакуация #дубай
