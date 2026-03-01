МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Востоковед рассказала о возможных кандидатах на роль верховного лидера Ирана

На данный момент, пост аятоллы может занять один из трех человек.
Тимур Юсупов 01-03-2026 14:10
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе со «Звездой» рассказала, кто может занять пост верховного лидера Ирана после смерти Али Хаменеи. По словам специалиста, кандидаты на роль будущего главы государства были определены еще при жизни аятоллы.

«Естественно, что есть кандидаты. Их три человека, насколько я знаю. Президент, глава судебной власти и член Совета целесообразности», - пояснила эксперт.

По словам Геворгян, этот вопрос много раз обсуждался в высших иранских кругах, так как из-за почтенного возраста Хаменеи -на момент смерти верховному лидеру страны было 86 лет, он был актуален. В связи с этим, кандидатуры возможных преемников обсуждались с аятоллой еще при его жизни.

Эксперт также отметила ,что Ирану при любом режиме будет бесполезно пытаться договориться с Соединенными Штатами. Она уверена, что Белый дом не интересует мир в регионе, а тем более партнерство с Тегераном.

«С американцами нельзя договориться. Они хотят, чтобы иранцы просто сдались на милость победителей и все умерли», - подытожила востоковед.

Ранее в СМИ появлялась информация, что незадолго до начала конфликта верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил планы на случай, если США решат ликвидировать руководство страны. Политик назначил по четыре преемника для каждого военачальника и политического руководителя, которых он курирует напрямую.

#Иран #Али Хаменеи #наш эксклюзив #преемники #смена власти #арабо-израильский конфликт #аятолла #власть аятолл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 