Востоковед рассказала о возможных кандидатах на роль верховного лидера Ирана

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе со «Звездой» рассказала, кто может занять пост верховного лидера Ирана после смерти Али Хаменеи. По словам специалиста, кандидаты на роль будущего главы государства были определены еще при жизни аятоллы.

«Естественно, что есть кандидаты. Их три человека, насколько я знаю. Президент, глава судебной власти и член Совета целесообразности», - пояснила эксперт.

По словам Геворгян, этот вопрос много раз обсуждался в высших иранских кругах, так как из-за почтенного возраста Хаменеи -на момент смерти верховному лидеру страны было 86 лет, он был актуален. В связи с этим, кандидатуры возможных преемников обсуждались с аятоллой еще при его жизни.

Эксперт также отметила ,что Ирану при любом режиме будет бесполезно пытаться договориться с Соединенными Штатами. Она уверена, что Белый дом не интересует мир в регионе, а тем более партнерство с Тегераном.

«С американцами нельзя договориться. Они хотят, чтобы иранцы просто сдались на милость победителей и все умерли», - подытожила востоковед.

Ранее в СМИ появлялась информация, что незадолго до начала конфликта верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил планы на случай, если США решат ликвидировать руководство страны. Политик назначил по четыре преемника для каждого военачальника и политического руководителя, которых он курирует напрямую.