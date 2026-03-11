МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран показал фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна

Дело миллиардера вызвало огромный резонанс во всем мире.
Константин Денисов 11-03-2026 03:54
© Фото: presstv, Telegram

Иран показал фото ракеты с подписью в память о жертвах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Увидеть снимок можно в Telegram-канале Press TV.

«"В память о жертвах острова Эпштейна". Надпись на иранской ракете перед её запуском по позициям США и Израиля», - гласит подпись к публикации.

Опубликованные ранее файлы из дела Эпштейна привели к ряду отставок высокопоставленных политиков в разных странах, которые так или иначе упоминались в деле. Они посещали остров миллиардера и скомпрометировали себя.

Правоохранительные органы США начали вызывать на допрос некоторых фигурантов дела Эпштейна. Свои показания уже дали бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, а также основатель Microsoft Билл Гейтс.

#ракета #Билл Гейтс #Иран #Хиллари Клинтон #Билл Клинтон #дело эпштейна
