США поставят Украине РЛС и радары на $25,5 млн

Американские компании заключили контракты на поставку Украине радиолокационных систем и радаров дальнего действия общей стоимостью $25,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Контракты заключены с компаниями Echodyne и Rada Technologies. Первая за $14,98 млн поставит Киеву четыре РЛС, а вторая за $10,5 млн - радары с обзором на 360 градусов.

Договоры на закупку вооружения заключены 5 марта. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США не будут поставлять Украине оружие напрямую, а только через закупку странами Европы.

Кроме того, по словам американского лидера, бездумная политика государства при Джо Байдене по вооружению Украины привела к истощению запасов у самих Штатов.

Ранее СМИ сообщили о том, что США не смогут закрыть потребности Киева в ракетах для Patriot.