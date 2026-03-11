МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США поставят Украине РЛС и радары на $25,5 млн

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву вооружение напрямую.
Константин Денисов 11-03-2026 03:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Американские компании заключили контракты на поставку Украине радиолокационных систем и радаров дальнего действия общей стоимостью $25,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Контракты заключены с компаниями Echodyne и Rada Technologies. Первая за $14,98 млн поставит Киеву четыре РЛС, а вторая за $10,5 млн - радары с обзором на 360 градусов.

Договоры на закупку вооружения заключены 5 марта. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США не будут поставлять Украине оружие напрямую, а только через закупку странами Европы.

Кроме того, по словам американского лидера, бездумная политика государства при Джо Байдене по вооружению Украины привела к истощению запасов у самих Штатов.

Ранее СМИ сообщили о том, что США не смогут закрыть потребности Киева в ракетах для Patriot.

#в стране и мире #оружие #Украина #сша #РЛС #Радары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 